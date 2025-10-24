Qué necesita Boca para garantizar su lugar en la Copa Libertadores 2026

Boca busca retomar protagonismo en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia y sabe que el margen de error en la recta final del Torneo Clausura es mínimo. La derrota frente a Belgrano, sumada a los triunfos de River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, relegó al Xeneize al quinto puesto de la tabla anual, aunque aún mantiene la posibilidad de clasificar de manera directa o al menos asegurarse un lugar en el repechaje.

La pregunta que circula entre los hinchas es cuántos puntos necesita para consolidar su regreso al certamen internacional.

Con cuatro partidos pendientes, incluyendo el duelo suspendido con Barracas Central que se disputará el próximo lunes a las 16, Boca tiene 12 unidades en juego y cualquier proyección debe considerar también la performance de los rivales que buscan los mismos objetivos.

Tomando como referencia los antecedentes de los últimos tres años, el panorama da un marco orientativo: desde 2022, los primeros tres de la tabla anual aseguraban participación en la Libertadores, con la salvedad de que el tercero entraba al repechaje, escenario en el que Boca quedó fuera en 2025. Históricamente, Argentinos Juniors, San Lorenzo y River alcanzaron la clasificación directa con 67, 64 y 70 puntos respectivamente, mientras que sus perseguidores accedieron al repechaje con apenas uno o dos puntos menos.

En 2025, considerando que el torneo se juega con 32 partidos en total, se estima que Boca necesitaría alcanzar alrededor de 58 puntos para garantizar el acceso directo a la Libertadores, lo que equivale a ganar tres de los cuatro encuentros restantes o, en todo caso, sumar dos victorias y dos empates.

Alcanzar los cuatro triunfos aseguraría, al menos, el segundo puesto de la tabla anual. Todo dependerá, además, del rendimiento de los equipos que compiten directamente por los cupos internacionales, ya que la pelea está muy pareja y varios clubes tienen posibilidades matemáticas de avanzar.

Otro factor determinante es la influencia del campeón del Clausura y de la Copa Argentina, ya que, con el nuevo formato de playoffs, el equipo que se consagre campeón no necesariamente será uno de los líderes de la tabla anual.

Esto implica que la liberación de cupos podría favorecer a River, Argentinos Juniors o incluso Platense, que ya aseguró su lugar al ganar el Apertura. Por otro lado, la Sudamericana también ofrece un cupo adicional, pero dado que Lanús se encuentra muy abajo en la tabla, esta vía no impactaría directamente en la situación de Boca.

La tabla anual

Actualmente, la tabla anual muestra a Rosario Central como líder con 62 puntos y una diferencia de gol de +23; River ocupa la segunda posición con 52 puntos (+20), seguido de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra con 51 puntos cada uno.

Boca, con 50 unidades y un partido pendiente, está quinto y, de momento, se encontraría clasificando a la Copa Sudamericana. La presión por sumar puntos en los últimos encuentros será decisiva para que el equipo de Claudio Úbeda recupere la posibilidad de competir nuevamente en la Libertadores 2026 y asegure un lugar entre los mejores del fútbol argentino.