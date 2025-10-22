Racing cayó en Brasil ante Flamengo y deberá remontar en Avellaneda

Racing Club no pudo sostener el resultado en su visita a Brasil y cayó 1-0 ante Flamengo en el estadio Maracaná, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El único tanto del encuentro lo convirtió el colombiano Jorge Carrascal cerca del cierre del juego, dándole la ventaja al conjunto carioca de cara a la revancha.



El conjunto dirigido por Gustavo Costas tuvo un buen primer tiempo, con varias aproximaciones y un juego ordenado que le permitió incomodar al local. Sin embargo, en el complemento, Flamengo se adueñó de la pelota y generó las situaciones más claras, hasta que encontró el gol sobre la hora.

Con este resultado, Racing deberá revertir la serie en Avellaneda la próxima semana para soñar con llegar a la gran final continental.