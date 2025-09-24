No hubo épica: Palmeiras se lo dio vuelta a River en Brasil y lo eliminó de la Libertadores

Copa Libertadores24/09/2025
River perdió 3-1 con Palmeiras de Brasil en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 que se lleva a cabo en el estadio Allianz Parque de San Pablo.

Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para River frente a Palmeiras.

El delantero brasileño Vitor Roque aprovechó el rebote e igualó el partido para el conjunto brasileño.

Vitor Roque puso el 1-1 para Palmeiras

Golazo del Flaco López y clasificación de Palmeiras

