No hubo épica: Palmeiras se lo dio vuelta a River en Brasil y lo eliminó de la Libertadores

No hubo épica: Palmeiras se lo dio vuelta a River en Brasil y lo eliminó de la LibertadoresCopa Libertadores24/09/2025
River perdió 3-1 con Palmeiras de Brasil en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 que se lleva a cabo en el estadio Allianz Parque de San Pablo.
Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para River frente a Palmeiras.
¡¡GOL DE RIVER!! ¡¡MAXI SALAS MARCÓ EL 1-0 EN BRASIL Y PONE 2-2 LA SERIE VS. PALMEIRAS!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025
El delantero brasileño Vitor Roque aprovechó el rebote e igualó el partido para el conjunto brasileño.
Vitor Roque puso el 1-1 para Palmeiras
¡VITOR ROQUE MARCÓ EL 1-1 DE PALMEIRAS Y PONE 2-1 ARRIBA LA SERIE VS. RIVER!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025
José López marcó el 2-1 de tiro penal
¡EL FLACO LÓPEZ SENTENCIA LA SERIE ANTE RIVER Y METE A PALMEIRAS EN SEMIFINALES!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025
Golazo del Flaco López y clasificación de Palmeiras
¡DOBLETE DEL FLACO LÓPEZ Y PALMEIRAS GANA 3-1 (5-2 GLOBAL) A RIVER!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025
