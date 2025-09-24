Los mejores memes de la eliminación de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores

En el Allianz Parque de San Pablo, Palmeiras y River igualaron por 1-1 este miércoles por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con este resultado, el conjunto de Abel Ferreira se metió entre los cuatro mejores de la competencia internacional.

El combinado dirigido por Marcelo Gallardo venía de una derrota por la mínima en el Estadio Más Monumental. A pesar de la superioridad del Verdao en aquel primer tiempo, el Millonario supo reaccionar ante su público para achicar la brecha y cargarse de ilusión.

Incluso, en el arranque del duelo en Sao Paulo, Maxi Salas igualó la serie con un potente cabezazo. Pero la esperanza duraría poco, ya que Vitor Roque volvió a adelantar a Palmeiras en la llave al aprovechar un rebote de Franco Armani tras su propio cabezazo.

El club de Núñez intentó por todas las vías posibles volver a empatar el trámite para, al menos, forzar la tanda de penales, pero los locales se cerraron bien atrás y no permitieron jugadas de peligro cerca de su arco. Para colmo, el Flaco López, de penal y con una definición por arriba, sentenció el 3-1 y el 5-2 en el global.

En las redes sociales, los hinchas de ambos equipos, y también de sus rivales, vibraron con el partido y acompañaron con memes. El plantel de Gallardo, los nervios por la exigencia del partido y el errado de Kevin Castaño fueron algunos de los temas más mencionados.