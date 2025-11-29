Palmeiras y Flamengo definen en Lima al nuevo campeón de la Libertadores

El Flamengo y el Palmeiras se enfrentarán este sábado en la gran final de la Copa Libertadores, que por séptima edición consecutiva quedará en manos de un equipo brasileño. El duelo decisivo se jugará desde las 18 (hora argentina) en el Estadio Monumental de Lima, con transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+. El argentino Darío Herrera será el árbitro principal y en el VAR estará Héctor Paletta.

El conjunto carioca llega luego de un recorrido complejo. Finalizó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque los santiagueños quedaron eliminados por diferencia de gol. En los mano a mano, el equipo de Filipe Luís superó 2-0 a Inter de Porto Alegre en octavos, venció por penales (4-2) a Estudiantes en cuartos y eliminó 1-0 a Racing en semifinales. La gran figura del Mengão fue su arquero Agustín Rossi, determinante desde los doce pasos ante el Pincha y sólido frente a la Academia.



El Palmeiras, en cambio, tuvo un camino mucho más firme. Fue el mejor de la fase de grupos con 18 puntos de 18 posibles. Luego arrasó en octavos con un 4-0 frente a Universitario de Perú y aplastó 5-2 a River en cuartos. Su única complicación llegó en semifinales: cayó 3-0 en la ida ante Liga de Quito, pero en la vuelta logró una histórica remontada con un 4-0 como local para meterse en la final.

Un campeón que hará historia

El vencedor alcanzará un logro inédito: convertirse en el primer equipo brasileño en ganar cuatro veces la Copa Libertadores. Flamengo levantó el trofeo en 1981, 2019 y 2022. Palmeiras lo hizo en 1999, 2020 y 2021.

Formaciones y detalles del partido

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Fuchs Bruno, Cerqueira Murilo; Joaquín Piquerez, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Allan Ellias, Khellven; José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Copa Libertadores – Final

Flamengo vs. Palmeiras

Estadio: Monumental de Lima (Perú)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 18

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+