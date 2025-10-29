Inicio
CNN Salta
Sin Vueltas
Minería
Política
Policiales
Buscar
Inicio
CNN Salta
Sin Vueltas
Minería
Política
Policiales
Buscar
Newsletter
Recibí en tu mail los títulos de cada día
Quiero recibir noticias
Fuentes RSS
Contacto
Historial de noticias
Términos y condiciones
Mediakit
Ingresar
+54 (0387) 4310854
Leguizamón 1820 - 4400 - Salta Capital
[email protected]
Racing no pudo revertir la serie y quedó eliminado de la Libertadores ante Flamengo en Avellaneda
Copa Libertadores
29/10/2025
copa libtertadores 2025
Racing
Te puede interesar
Qué necesita Boca para garantizar su lugar en la Copa Libertadores 2026
Copa Libertadores
24/10/2025
Racing cayó en Brasil ante Flamengo y deberá remontar en Avellaneda
Copa Libertadores
22/10/2025
No hubo épica: Estudiantes perdió por penales ante Flamengo y quedó eliminado en cuartos de final
Copa Libertadores
25/09/2025
Estudiantes recibe a Flamengo buscando revertir la serie, mientras espera Racing
Copa Libertadores
25/09/2025
La picante frase de Marcelo Gallardo al árbitro tras quedar eliminado 3-1 ante Palmeiras
Copa Libertadores
25/09/2025
Los mejores memes de la eliminación de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores
Copa Libertadores
24/09/2025
No hubo épica: Palmeiras se lo dio vuelta a River en Brasil y lo eliminó de la Libertadores
Copa Libertadores
24/09/2025
River sueña con la remontada en Brasil ante Palmeiras
Copa Libertadores
24/09/2025
Guillermo lanzó un dardo contra el VAR, felicitó a Racing y le apuntó al Clausura
Copa Libertadores
23/09/2025
Racing venció a Vélez en Avellaneda y sacó boleto a las semifinales de la Copa Libertadores
Copa Libertadores
23/09/2025
Lo más visto
Faltan 2 semanas para “Salta Fashion Sunset”: Moda, glamour y estrellas en las alturas con Pampita como invitada de lujo
Sociedad
24/10/2025
Vecinos denuncian "aguantadero y descontrol" en B° Solidaridad, un vecino recibió un palazo
Policiales
29/10/2025
Se dispuso la exoneración de un comisario inspector de la Policía de Salta
Gobierno
29/10/2025
Otro revés para Pedro Serrudo, esta vez de la Corte de Justicia de Salta
Municipal
29/10/2025
Remisero detenido por abuso sexual, lesiones y rapto en Cerrillos
Justicia
29/10/2025
Dolor en las redes por la muerte del salteño baleado en Bolivia
Redes Sociales
29/10/2025
Newsletter
Recibí en tu mail los títulos de cada día
Quiero recibir noticias