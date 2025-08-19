Síndrome Urémico Hemolítico: Bajaron los casos el año pasado

Hoy, es el día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, una fecha para prevenir y concientizar sobre esta enfermedad, que afecta mayormente a niños menores de 5 años, adolescentes, ancianos y personas inmunodeprimidas.

El SUH, es la principal causa de insuficiencia renal aguda en lactantes y niños y la segunda de insuficiencia renal crónica en la población argentina. Además, ocasiona el 20% de los trasplantes de riñón en niños y adolescentes.

El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave, pero prevenible. Se transmite, principalmente, por alimentos contaminados por varias cepas de la bacteria escherichia coli, que produce una toxina que suele encontrarse en la materia fecal de animales y humanos.

Para prevenirla es necesario:

Para evitar la contaminación a través de la carne, se la debe cocinar bien, hasta el punto en que desaparece el jugo rosado, sobre todo cuando se trata de carne picada.

Los vegetales y frutas a consumir crudos deben lavarse con agua segura.

Evitar consumir jugos y leche no pasteurizados, o productos elaborados con leche sin pasteurizar.

Corroborar la fecha de vencimiento de los alimentos elaborados y verificar que los envases no estén rotos.

Se recomienda adquirir los productos de origen animal y vegetal en establecimientos que reúnan condiciones de higiene y cuenten con la habilitación correspondiente.

Lavarse las manos con agua y jabón siempre y especialmente después de usar el baño, cambiar pañales, tocar animales, manipular carne y vegetales crudos, antes de cocinar y comer.

Utilizar utensilios de cocina diferenciados, para carne cruda, carne cocida y vegetales.

Los alimentos crudos, en especial las carnes, no deben entrar en contacto con los cocidos o listos para consumir.

Evitar que los menores de cinco años consuman chacinados y carnes de animales faenados en forma casera.

El agua de uso en la cocina y para el consumo debe ser potable. Si no se cuenta con agua potable de red, se la puede potabilizar agregando dos gotas de lavandina por cada litro de agua, o hervirla durante cinco minutos.

Conservar la cadena de frío de todos los alimentos.

No dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente, colocarlos en la heladera lo antes posible.

No congelar alimentos que hayan sido descongelados.

Al descongelar alimentos, hacerlo en la heladera, nunca a temperatura ambiente.

En Salta, en el hospital Materno Infantil, durante el año 2024 se registraron sólo tres casos de SUH, ocho menos que en el año 2023. Todos los pacientes recibieron tratamiento y tuvieron buena evolución, siendo dados de alta con control ambulatorio.