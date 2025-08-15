Anestesistas piden aumento de sueldo y generan demoras en cirugías en el Hospital San Bernardo

Hay malestar por pacientes que recurren al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta pues, según información que compartió Multivisión Federal, un problema interno entre cirujanos y anestesistas por cuestiones salariales, estaría complicando y retrasando las atenciones.

¿Cuál es la situación? Según el medio citado, desde hace varios días pacientes se acercan al nosocomio cabecera de la provincia buscando la atención de sus profesionales, topándose con demoras, atrasos y retrasos para poder ser vistos o atendidos por los médicos y especialistas.

Ocurre que, la razón de ese retraso, se debería a la falta de anestesistas para cirugía, ya que estos estarían manteniendo un problema interno por cuestiones salariales, con diferencias por la disparidad de los niveles de montos percibidos.



Cabe aclarar que el sueldo puede alcanzar los 20 millones de pesos, una de las especialidades mejor pagas en la Salud, según se dio a conocer.

Cierto es que, mientras la pelea entre ellos es por montos millonarios en sus sueldos, lo que genera una falta de profesionales en el hospital y demoras en las atenciones, los perjudicados vienen siendo los pacientes quienes, desde hace días, esperan por horas soluciones que se demoran más en recibir, con su salud a cuestas.