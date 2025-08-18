Hospital San Bernardo: Comenzó la construcción de una de las áreas más importantes

En el hospital San Bernardo avanzan las obras de ampliación y refuncionalización lo cual implica más de 11 mil metros cuadrados y es financiado por Fonplata y el Gobierno de la Provincia.

Actulamente comenzaron las obras del bloque crítico con la fundación de pilotes sobre un suelo que presenta complejidades. Están previstos más de 130 pilotes de hormigón armado. Este edificio ocupará 8.440 m2 y albergará quirófanos, boxes de terapia intensiva, unidad coronaria y camas para terapia intermedia, entre otras.

Días pasado quedó inaugurado el edificio de Administración que cuenta con una superficie 2.100 m2 con oficinas y área de atención al público, salón de usos múltiples, sala de reuniones, aulas, auditorio central, sector para la gerencia, oficinas, baños y ascensores.