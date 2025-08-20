100 días de gestión de Nina en la UNSA: Ordenamiento, presupuesto y fortalecimiento académico

El rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) Miguel Nina realizó un balance de los primeros 100 días de su gestión, resaltando los desafíos enfrentados y los avances alcanzados.

“Hemos dado los pasos iniciales y una serie de acciones que han representado un desafío. En 100 días se mostró la profunda crisis que hemos heredado y la capacidad que tiene la universidad para salir adelante”, señaló.

En cuanto al ordenamiento institucional, destacó: “Cuando hablamos de ordenamiento institucional, hablamos de poder tener mejor manejo de las cuentas, de las partidas presupuestarias y la capacidad de gestión de cada facultad”.

Sobre la financiación universitaria, afirmó: “La ley de financiamiento universitario es un reclamo del sistema universitario público, que comprende temas como la recomposición salarial, los gastos de funcionamiento acorde a las demandas de las universidades y las paritarias. Esperamos que el sistema universitario público tenga un presupuesto acorde para el año 2026”.

Por último, destacó la importancia del diálogo a nivel nacional y los avances en su gestión: “A nivel nacional hay diálogo con el subsecretario de políticas universitarias y creo que es un buen camino porque hay un diálogo no solo interno sino crucial. En estos 100 días me quedo con los pasos que hemos dado en las cuestiones académicas y haber aprobado el presupuesto después de dos años, algo que la gestión anterior no pudo”.

El rector subrayó que estos logros representan el inicio de un proceso de fortalecimiento institucional y académico en la UNSA, proyectando un futuro más sólido para la casa de estudios.