Desde la UNSa señalan como insuficiente el aumento de Nación: “Quieren invisibilizar el paro”

Sociedad14/08/2025
paro en la unsa

El Gobierno Nacional anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes universitarios y no universitarios entre septiembre y noviembre más un adicional “excepcional” de $25.000 por cargo. 

Este anuncio se hace en medio de la medida de fuerza que llevan adelante las universidades a nivel nacional, por lo que desde InformateSalta nos comunicamos con Diego Maita, secretario general de Adiunsa.

Maita calificó de insuficiente esta cifra, ya que vienen de dos meses, junio y julio, sin aumento de sueldo en medio de una inflación acumulada casi del 6% en los últimos 3 meses: “Es preocupante nosotros venimos denunciando hace tiempo la perdida salarial que tenemos”. 

Con este anuncio la brecha entre inflación y aumento de salario es casi un 100%, comentó el secretario de Adiunsa, por lo que la propuesta del 7% para sueldos de agosto, septiembre y octubre donde se sabe que la inflación de agosto dará más de dos puntos, se vuelve una maniobra publicitaria. 

En este sentido el anuncio se da en doble contexto, por un lado, se anuncia la inflación y si bien puede dar por debajo de los 2 puntos, está acelerándose nuevamente, lo que se vio en los picos de mayo, junio, y por otro lado para invisibilizar el paro llevado adelante esta semana y que viene siendo fuerte, contundente y significativo. 

Informó que el plan de medida de fuerza se planifica por 4 semanas, por lo que finalizada esta medida actual el próximo sábado, a partir de la semana siguiente serán paros de 48 hs., planificados para el jueves 21, viernes 22, martes 26, miércoles 27, lunes 1 y martes 2 de septiembre. 

