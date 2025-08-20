En Salta, concejales buscan inmortalizar al Papa Francisco en una estatua

La Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de Salta otorgó dictamen favorable a tres proyectos de ordenanza. Entre ellos se destacan la creación de una estatua, obra o expresión cultural en homenaje al Papa Francisco, la designación de calles en barrio Castañares y la abrogación de ordenanzas que ya cumplieron su cometido.

El proyecto impulsado por la concejala Alicia Vargas (VPS) propone erigir la obra en un espacio que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, considerando su impacto histórico y sociocultural por la relevancia del Papa argentino.

Por otra parte, la comisión aprobó la iniciativa que asigna nombres a calles de barrio Castañares, comprendidas en las manzanas N°s 241, 242, 265, 266 y 319 de la sección J. El proyecto también establece la colocación de carteles con el nombre y numeración de cada arteria.

La reunión fue presidida por Guillermo Kripper (VPS) y contó con la participación de los concejales Gonzalo Corral, José García (YP), Malvina Gareca (SPV), Gonzalo Nieva (JxC), Eliana Chuchuy (VPS), Inés Bennassar y Paula Medici (GSC).