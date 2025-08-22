La tasa del plazo fijo llegó al 50%: ¿Cuál es el banco que paga más?

El Banco Central (BCRA) difundió el cuadro comparativo de tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, un dato que refleja el impacto de las medidas de encajes más estrictos aplicadas por la autoridad monetaria. La suba de los rendimientos coincidió con una estrategia oficial de contracción de liquidez, que según analistas buscó absorber pesos del mercado y evitar presiones sobre el dólar.

En la comunicación oficial de la entidad regulatoria, publicada el 20 de agosto, se indicó que los plazos fijos alcanzaban tasas de hasta 48,5% anual en algunos bancos. De acuerdo con la misma información, la mayoría de las entidades ofrecían rendimientos dentro de un rango entre 42% y 47%.

La situación colocó a las tasas muy por encima de la inflación estimada para 2025. Según el staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI), la proyección oscilaba entre 20% y 25%. En ese contexto, los depósitos a plazo fijo presentaron un rendimiento real positivo frente a los precios.

Entre los bancos estatales y privados más relevantes, los valores publicados por el BCRA fueron los siguientes:

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35%

Banco Santander Argentina: 38%

Banco de Galicia y Buenos Aires: 45%

Banco BBVA Argentina: 43%

Banco Macro: 45%

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 44%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina): 46,3%



La comparación mostró que la tasa más baja entre los bancos de mayor peso correspondió al Banco Ciudad, con 35%. En el extremo superior, el ICBC llevó su rendimiento a 46,3%.



El cálculo sobre el efecto de una inversión de $300.000 en un plazo fijo a 30 días permitió observar con mayor claridad las diferencias entre entidades. En el Banco Nación, la suma final ascendió a $310.879,12, mientras que en Santander fue de $309.395,60. Galicia y Macro, que ofrecieron 45%, arrojaron $311.126,37.