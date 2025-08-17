Plazo fijo tradicional: El gran ganador frente al UVA en medio de la baja inflación y el retroceso del dólar

El plazo fijo tradicional atraviesa una escalada inédita, impulsado por la fuerte suba de tasas aplicada por los bancos tras el desarme de las LEFIs y el exceso de pesos en el mercado. En apenas un mes, las entidades aumentaron hasta 14 puntos porcentuales la renta preestablecida, con una tasa nominal anual (TNA) que se ubica entre 35% y 44%. Esto se traduce en un rendimiento mensual de entre 2,88% y 3,6%, consolidándolo como el instrumento más atractivo del momento.

La inflación en niveles históricamente bajos y la caída de más del 4% del dólar en agosto fortalecieron aún más su posicionamiento. En contrapartida, el plazo fijo UVA, que ajusta por IPC y exige un encaje de al menos 90 días, perdió atractivo ante el enfriamiento inflacionario. Si bien ofrece cobertura, hoy rinde menos de la mitad que el tradicional: 1,68% contra 3,3% en agosto.

Las proyecciones marcan que la tendencia se mantendrá: para septiembre y octubre, el plazo fijo tradicional ofrecería en promedio 2,58% mensual, frente al 1,8% del UVA. Y hacia fin de año, el rendimiento esperado es de 2,38% contra 1,7%, respectivamente.

"Estamos hablando de rendimientos reales positivos para el ahorrista tradicional, algo poco frecuente en los últimos años. Esto ocurre por la necesidad de mantener bajo control al tipo de cambio, lo que impulsa una política monetaria favorable al ahorro en pesos", explicó Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Pese a ello, el dólar sigue en la mira de los inversores. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, un 25% de los analistas prevé una corrección promedio de 2,8% mensual entre agosto y diciembre. Esto podría volver a volcar el interés hacia la divisa, en detrimento de las tasas en pesos.

Por lo pronto, el plazo fijo tradicional se consolida como el "ganador" de 2025, desplazando al UVA y ofreciendo un inusual escenario de rentabilidad positiva en términos reales para los ahorristas argentinos.