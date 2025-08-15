La venta de ropa en Salta sigue cayendo en picada y compite contra la mercadería ilegal

Mientras el dato inflacionario indica una baja del IPC, como también una merma en los precios para el sector de indumentaria, el rubro de venta de ropa no puede celebrar ese número, pues las ventas no están aumentando, siguen cayendo y además enfrenta la competencia desleal de la ropa ilegal.

Así lo comentó Adrián Arancena, gerente comercial de un reconocido local de ropa en peatonal Alberdi quien, en diálogo con El Once TV, aseveró en las aristas por las que atraviesa la actividad, entre una caída en las ventas y la dificultad de competir con lo ilegal.

“Hoy en día tenemos la mercadería baja, con 50% de descuento por liquidación total” de temporada, comentó primeramente pero “está la problemática de los comercios que traen ropa ilegal, se ha visto mucho que están apareciendo muchos de esos comercios”.

Esa aparición, indicó, es un problema pues “a los que tenemos todo en regla, personal en blanco y pagamos impuestos, nos perjudica un montón; ellos traen mercadería con un costo muy bajo y, al estar en lo ilegal, el costo de nuestras prendas es más alto”.

En cuanto al nivel de ventas, el gerente enumeró que “bajaron casi un 40%, es muchísimo con respecto a las ventas de años anteriores que no se veía eso; ahora hay una competencia muy desleal para los que tenemos todo en regla, para la mayoría de la peatonal”.

“Se están viendo muchos comercios cerrando porque las ventas bajaron”