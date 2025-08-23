Intentó fugarse después de provocar accidente: Fue perseguido por dos colectivos

Un confuso episodio vial se registró anoche en el camino a Atocha, a la altura del acceso al barrio San Rafael, cuando un vehículo involucrado en un siniestro intentó darse a la fuga.

En el auto viajaban cuatro personas. Tras el choque, el conductor intentó escapar, pero el rodado fue encerrado por dos colectivos, lo que permitió que un efectivo policial interviniera rápidamente.

Vecinos de la zona también colaboraron en el lugar hasta que llegaron más efectivos y se realizaron las primeras pericias. Según la información preliminar, no se registraron víctimas fatales.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro para determinar responsabilidades y esclarecer los motivos de la huida.