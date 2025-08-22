Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron juntos tras los rumores de infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi y Andrés Gil compartieron un vuelo ya pactado con antelación, tras el escándalo de los últimos días en el que el actor fue señalado como tercero en discordia en la relación de la actriz con Nico Vázquez.

Luego de ser señalado como tercero en discordia en la relación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez, Andrés Gil viajó a Bahía Blanca junto a la actriz con motivo de su obra En otras palabras, dirigida por el propio actor de Rocky.

Este viernes 22 de agosto, los actores iniciaron su gira por el interior de la provincia de Buenos Aires, partiendo a las 18:10 desde Aeroparque rumbo a dicha ciudad. Más allá de eso, no fueron capturados por las cámaras de, entre otros, A la Tarde (América TV) que se encontraban en el lugar.

"Hay alguien más que los acompaña", mencionó Oliver Quiroz, cronista del programa que conduce Karina Mazzocco. Por su parte, Cora Debarbieri agregó: "Algún productor seguro los está acompañando, y más en este momento que se dijeron tantas cosas entre ellos y la relación que habrían tenido. Que situación complicada porque ellos tienen que seguir con la gira, del otro lado sigue estando la mujer de Andrés Gil, que por más que hizo un comunicado en Instagram, no deja de ser una situación incómoda".

"Lo que se dijo como versión es que en las últimas horas hubo una reunón entre ambas parejas, que también son amigos de mucho tiempo, y por eso Nico y Gime producen esta obra, para coordinar todo lo que fue esta semana de acciones de prensa. Cómo comunicarlo, cómo comunicar el divorcio, también despegarlo a Andrés Gil", sumó Luis Bremer sobre lo que estaría circulando.

Y sumó al relato sobre cuestiones legales y división de bienes: “El divorcio fue firmado, pero todavía no está cargado en el sistema judicial. Lo que se acordó es que la productora quedará en manos de Nico Vázquez. Lo que se dividirá es lo realizado hasta ahora, con grandes éxitos como Tootsie y Una semana nada más". /A24