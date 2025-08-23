Por obras en el Mercado San Miguel, hoy habrá cortes y desvíos

Desde la Municipalidad de Salta informaron que este sábado habrá cortes intermitentes de tránsito en inmediaciones al Mercado San Miguel.

Debido al retiro de escombros, durante la mañana y hasta el mediodía, habrá restricciones en Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito; o bien utilizar vías alternativas.