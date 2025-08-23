Por obras en el Mercado San Miguel, hoy habrá cortes y desvíos

Municipal23/08/2025
escombros mercado

Desde la Municipalidad de Salta informaron que este sábado habrá cortes intermitentes de tránsito en inmediaciones al Mercado San Miguel.

Debido al retiro de escombros, durante la mañana y hasta el mediodía, habrá restricciones en Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito; o bien utilizar vías alternativas.

mercado Mercado San Miguel: La obra por dentro

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día