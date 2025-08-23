Sin perdón de Dios: Fue atrapado tras robar una parroquia

Un hombre de 28 años habría sustraído elementos tras violentar una puerta de ingreso. Se secuestraron dos parlantes. Intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Efectivos de Comisaría 5, del Distrito de Prevención 11, realizaron un procedimiento en el marco de un robo a la Parroquia de la localidad de La Merced. La investigación inició tras la denuncia realizada por la encargada del lugar el pasado martes.

En ese contexto, se recuperaron dos parlantes. Asimismo, el hombre de 28 años fue detenido por esta causa y por su vinculación por otros delitos contra la propiedad, quedando a disposición de la Justicia.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Cerrillos y el Juzgado de Garantías 3.