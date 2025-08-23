Juicio por Nuri Klimasauskas: Declararon peritos y policías, el lunes siguen las audiencias

El juicio por el femicidio de Nahir “Nuri” Klimasauskas continuará este lunes 25 de agosto, cuando se retomen las audiencias a las 13:00 hs.

Durante la jornada de este viernes 22 de agosto, los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, recibieron los testimonios de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y efectivos policiales, quienes explicaron su participación en la investigación del caso.

El juicio está centrado en el femicidio de Nahir Klimasauskas, una joven de 27 años, que perdió la vida a manos de su pareja, Gustavo García Viarengo, quien está acusado de homicidio doblemente calificado, tanto por la relación de pareja como por mediar violencia de género. Los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot representan al Ministerio Público Fiscal en este proceso que está siendo monitoreado por gran parte de la comunidad.

Durante la jornada del viernes, además de los peritos, un criminalista y un efectivo policial brindaron sus testimonios. Tras las declaraciones, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes, día en que continuarán las audiencias con la declaración de cuatro testigos citados por las partes.

Cabe resaltar que por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado, todas las audiencias están siendo grabadas para su posterior evaluación.