Luces bolicheras en el cielo: Vieron un ovni en Campo Quijano

Un video que se viralizó en redes sociales tiene a los vecinos de Campo Quijano intrigados y generando debate: en las imágenes se observan extrañas luces blancas que se mueven en el cielo, captadas por una vecina del lugar.

El registro, grabado durante la noche, muestra cómo varios puntos luminosos parecen desplazarse lentamente y de forma irregular, lo que despertó especulaciones sobre un posible avistamiento de objetos voladores no identificados (OVNIs).

En redes, las reacciones no tardaron en llegar: algunos usuarios sostienen que podría tratarse de un fenómeno astronómico o incluso satélites, mientras que otros aseguran que se trata de algo “fuera de lo común”.

El hecho ocurre en un contexto en el que Salta ha sido escenario de varios reportes similares en el pasado, especialmente en el Valle de Lerma y zonas aledañas, donde vecinos han registrado luces o movimientos extraños en el cielo nocturno.

¿Vos qué opinás? ¿Se trata de OVNIs, satélites o simplemente un efecto óptico?