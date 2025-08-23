Una familia duerme en un auto tras perder su casa: Necesitan tu ayuda

Los incendios desatados por el viento zonda durante la jornada de ayer provocaron pérdidas materiales, intoxicaciones y momentos de tensión en diferentes sectores de la ciudad. En algunos barrios, los bomberos trabajaron intensamente durante horas para controlar las llamas.

Una de las situaciones más dramáticas la vive una familia del barrio Villa Violeta, en San Luis, que perdió absolutamente todo a causa del fuego. Desesperados, pasaron la noche dentro de un auto y hoy necesitan de la solidaridad de la comunidad para volver a empezar.

“Necesitamos cualquier tipo de materiales para que esa familia esté bajo techo. Hay un niño de 10 años. Recibimos ropa, calzados, alimentos, colchas, chapas, machimbre, plásticos”, expresaron vecinos que organizan una colecta.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse al número 3874694816 para coordinar donaciones.

La situación generada por el viento zonda dejó a muchas familias afectadas, recordando la importancia de prevenir incendios y fortalecer la asistencia a quienes sufren pérdidas por estas emergencias.