Histórico: Los Pumas vencieron por primera vez a los All Blacks en la Argentina

El rugby argentino vivió una jornada inolvidable este sábado 23 de agosto, cuando Los Pumas lograron un triunfo histórico al vencer a los All Blacks por 29-23 en el estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Rugby Championship.

Este triunfo marca la primera victoria de la selección argentina ante Nueva Zelanda en territorio nacional y la cuarta en toda la historia, rompiendo una racha de 16 derrotas y un empate en casa que se remontaba a 1985.

El partido comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Felipe Contepomi, pero el equipo mostró carácter, precisión y disciplina defensiva para revertir el marcador. Con una destacada actuación de Pablo Matera, líder indiscutido en ataque y defensa, y el pie certero de Santiago Carreras, autor de 13 puntos, los Pumas construyeron una victoria que quedará grabada en la memoria de los hinchas.

En el segundo tiempo, la defensa argentina resistió con orden el asedio neozelandés y aprovechó cada oportunidad para ampliar la ventaja. El try de Gonzalo García, tras un arranque de Matera, terminó de encaminar el resultado para los locales.

Este triunfo no solo es histórico por el contexto, sino que también impulsa a Los Pumas en la competencia, reafirmando su crecimiento y consolidación entre las potencias del rugby mundial.