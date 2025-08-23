VIDEO: Se desplomó una tribuna en pleno desfile, hay al menos 22 heridos

Lo que debía ser una jornada de celebración en la tradicional festividad de Ch’utillos en la ciudad de Potosí (Bolivia) se convirtió en una tragedia. Durante el convite de las fraternidades, una tribuna colapsó mientras una agrupación de tinku realizaba su paso, dejando al menos 22 personas heridas.

Las víctimas fueron trasladadas a diferentes hospitales de Potosí, donde reciben atención médica. Entre los lesionados hay adultos y niños que habían asistido para disfrutar del evento cultural.

La Fiscalía Departamental de Potosí inició una investigación por el delito de lesiones culposas, con el objetivo de determinar las causas del derrumbe y establecer responsabilidades.

“Se ha instruido el desplazamiento de personal fiscal y de médicos forenses al lugar del suceso para brindar atención a las víctimas y recolectar evidencia”, informó el fiscal departamental Gonzalo Aparicio Mendoza.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla estructural por exceso de peso o mala instalación de la estructura.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto del colapso, cuando el público cae al suelo en medio del paso de los danzarines, quienes detuvieron su música para auxiliar a los heridos hasta la llegada de las ambulancias.

El hecho ha generado preocupación entre autoridades y vecinos, ya que pone en duda la seguridad de las instalaciones para el resto de la festividad, que continúa este fin de semana.