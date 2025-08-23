No te la puedo creer: Heladas este domingo y mejora gradual desde el lunes

La provincia de Salta vivirá un cambio abrupto de temperaturas este domingo, con mínimas cercanas a 0° y 2° y posibles heladas en el Valle de Lerma, especialmente en zonas bajas hacia el sur. Así lo anticipó el meteorólogo Ignacio Nieva, quien advirtió que el descenso térmico será más notorio durante la madrugada.

En el norte provincial, particularmente en Orán, Tartagal y Mosconi, se mantendrán vientos fuertes cercanos a los 35 km/h y un ambiente seco, condiciones que se normalizarán de forma gradual durante la semana. Mientras que en la Capital salteña la máxima será de 16º.

Nieva explicó que el fenómeno responde a la combinación de dos vientos del norte, que durante los últimos días elevaron las temperaturas y redujeron la humedad en varias zonas de la provincia.

A partir del lunes, se espera una recuperación progresiva de la humedad y temperaturas más estables, con máximas moderadas y mañanas frías, aunque con menor riesgo de heladas.