Avanza la causa por las coimas en la ANDIS: Audios, allanamientos y repercusiones en el Congreso

24/08/2025
karina

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con fuerza y mantiene bajo tensión a la Casa Rosada. Tras la difusión de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, la Justicia ordenó allanamientos, secuestró documentación sensible y puso el foco en pericias clave sobre teléfonos incautados.

Este sábado comenzaron los peritajes a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que busca recuperar información de los dispositivos de Spagnuolo; de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud; y de Emmanuel Kovalivker, empresario de la Droguería Suizo Argentina. Aún resta localizar el celular de su hermano Jonathan.

Ninguno de los investigados entregó las contraseñas, lo que obliga a los técnicos a aplicar métodos complejos para desbloquear los equipos. El contenido de esos dispositivos podría aportar pruebas decisivas: mensajes, audios y archivos que confirmen la existencia de sobornos.

Contratos y allanamientos

La fiscalía, a cargo de Franco Piccardi, también analiza contrataciones de la Droguería Suizo Argentina por cerca de $11.000 millones, con la hipótesis de que hubo pagos de retornos a cambio de esos negocios.

En los audios filtrados, Spagnuolo denuncia un sistema de cobros ilegales que vinculaba a proveedores de medicamentos con la empresa y señalaba que el dinero llegaba hasta la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei. También aparece mencionado Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de gestión institucional.

