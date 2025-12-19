Se entregarán los premios “Personajes del año” y reconocerán a periodista de InformateSalta

El próximo domingo 28 de diciembre se llevará a cabo la distinción “Personajes del Año”, organizada por Rubén Gurnier, que reconoce la trayectoria y el trabajo de salteños y salteñas comprometidos con la sociedad.

La gala comenzará a las 21:00 horas y tendrá lugar en Panadería El Chuña, contando además con la presencia del reconocido actor Christian Sancho.

En esta edición será distinguida la periodista de InformateSalta, Noelia Peñaloza, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso profesional. La comunicadora desarrolla una labor sostenida y destacada, no solo en el ámbito periodístico, sino también como responsable del equipo de redes del medio, el cual encabeza.

Asimismo, se valoró su trabajo en el área de producción de espectáculos, donde participa activamente en la organización de diversos eventos, muchos de ellos de proyección nacional e internacional.

Desde InformateSalta, destacamos el compromiso y la dedicación de Noelia Peñaloza, y celebramos que su trabajo tenga un impacto positivo en la sociedad, reflejado en el reconocimiento del público.