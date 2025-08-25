Aclaran que la Terminal de Güemes estará operativa a principios de septiembre

La reciente inaugurada terminal de Güemes, que permitirá conexiones hacia Salta Capital, Jujuy y otras provincias, incluso cruzando fronteras hacia Chile y Bolivia, "comenzará a prestar servicio a principios de septiembre", confirmó el intendente Carlos Rosso.

Aunque el corte de cinta ya se realizó, todavía no se trasladaron los colectivos ni se habilitaron los locales comerciales.

Sucede que aún resta la finalización de un canal de desagüe paralelo a la ruta 34, clave para evitar inundaciones en la terminal, y completar tareas en la calle Carlos Gardel, que incluye veredas, pavimento y conexiones cloacales, así como detalles en la calle de Jujuy.

“Estipulamos que para septiembre ya terminamos todo"

Rosso explicó que, antes de iniciar la operativa, también se requiere completar el proceso licitatorio y los contratos correspondientes con las empresas de transporte que operarán desde la terminal, entre ellas La Veloz, Flecha Bus, Andesmar y Balut.

“Queremos que todo se haga de manera prolija, que los locales comerciales estén bien organizados y que la terminal sea cuidada por la comunidad”, subrayó en FM Pacífico, con la periodista Marcela Pérez.

Cabe destacar que la terminal contará con modernas instalaciones, incluyendo comedor con dos cocinas industriales, aire acondicionado, calefacción y estacionamiento para vehículos.