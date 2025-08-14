Sáenz y Rosso inauguran la nueva terminal de ómnibus de General Güemes

El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Carlos Rosso encabezarán hoy la inauguración de la moderna terminal de ómnibus de General Güemes.

Durante la mañana, Sáenz supervisará los avances en la construcción de nuevas aulas en la Escuela de Educación Técnica N° 3131 "Juana Azurduy", antes de dirigirse al acto inaugural de la terminal de ómnibus, previsto para las 11:30.

La nueva terminal, que busca modernizar la infraestructura de transporte local, se suma a otras obras impulsadas por la provincia para mejorar los servicios y la conectividad de General Güemes.