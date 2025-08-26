Asesino serial: Confirman dos perfiles genéticos nuevos en las más de 200 muestras que se peritan

Desde hace poco más de un mes Jujuy y el país, se ven compunjidos por el aberrante descubrimiento que se dio en San Salvador de Jujuy, en el barrio de Alto Comedero.

Guillermo Beller se refirió a los nuevos resultados obtenidos en el análisis de más de 200 pruebas que se analizan. "Fuimos avanzando en el laboratorio de Genética forence, tenemos más de 200 muestras para analizar y entonces sabíamos que había que ser un poco pacientes pero que podía haber más resultado positivo con el pasar de los días, hay dos perfiles más. Se puedeen confirmar dos perfiles más".

Sobre estos perfiles, el Fiscal aclaró que se espera realizar un contejo con las muestras que se tienen y se descartarán también con las personas que viven en la casa. "En principio son esos dos perfiles nuevos, pero entendemos que con el pasar de los días probablemente vamos a seguir teniendo perfiles, siendo que son más de 200 las evidencias que se están analizando en estos momentos en el laboratiorio de genética forense".

De esta manera el Fiscal confirmó que se tiene hasta el momento dos cuerpos confirmados y dos perfiles genéticos nuevos. "Estos dos perfiles salen de los hisopos de sangres, por supuesto que todavía nos quedan los restos óseos de los cuales vamos a ver si podemos extraer ADN, de los cuales también nos puede salir y tenemos otras muchas otras más muestrsas e hisopados de sangre, que pueden seguir arrojando resultados".

Consultado en el tiempo que llevará confirmar que estos dos perfiles genéticos corresponden a dos personas o dos cuerpos dijo "Se conocerá cuando se haga el contejo muestra por muestra respecto de los otros familiares, que es un proceso que lleva algunos días así que no se si a fin de esta semana tenemos novedades".

Sobre las primeros 5 víctimas que se habló dijo: "Puede ser adn de ellos, que es el primero cotejo que se va haciendo cuando armamos un perfil, primero con los desaparecidos, ya saemos que hay dos que nos dieron positivos con los cuales nos quedan 3 dentro de esta hipótesis de esta 5 víctimas que hablamos inicialmente, teníamos fuera de estas 5, otras dos que en principio no están vinculados a Matías Jurado, no tenemos evidencia de estar en su domicilio pero sí hay indicios por algunas cuestiones que nos lleva la investigación, las cuales también se le ha pedido 12 muestras a la familia y van a ser cotejados y posterior a ello también se descarta de las personas que vivían en esa casa" informó Multivisión.

Además confirmó que también se analizan prendas de vestir como así también herramientas, confirmando, hasta el momento el hallazgo de sangre en una de estas herramientas hasta el momento