Nuevo nivel desbloqueado: Un comisario llegó ebrio a trabajar en una moto secuestrada

Un nuevo hecho insólito vuelve a poner a Jujuy en el centro de la polémica. En la ciudad de Perico, un comisario que está a cargo de cuatro dependencias policiales se presentó a trabajar en evidente estado de ebriedad. Para mayor sorpresa, lo hizo conduciendo una motocicleta que había sido secuestrada y debía permanecer bajo resguardo en la Brigada.

El oficial fue inmediatamente detenido en el lugar, mientras las autoridades investigan cómo llegó el rodado a sus manos.

Este episodio se suma a otros recientes hechos llamativos registrados en la provincia, como la pelea entre dos mujeres por un oficial en pleno espacio público, lo que acrecienta la preocupación por la conducta de quienes integran las fuerzas de seguridad.