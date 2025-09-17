A la espera de una pericia, el presunto "descuartizador" serial de Jujuy pidió hablar con el fiscal

El principal sospechoso de los asesinatos seriales en Jujuy, Matías Jurado, pidió tener una reunión con el fiscal a cargo de la causa, Guillermo Beller. El encuentro, que será de carácter informal y no se tomará en cuenta para la investigación, se llevará a cabo en el penal de Gorriti, donde el acusado permanece detenido.

Según reportó Infobae, el pedido de Jurado se produce en un contexto de avances en la causa. Esta semana, el acusado será sometido a una segunda entrevista con una psiquiatra forense de Salta, quien trabajará en coordinación con un gabinete de psicólogos del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

Los resultados de esta pericia serán clave para definir el perfil psicológico de Jurado y determinar si sus características son compatibles con las de un asesino múltiple o serial. La Fiscalía busca reunir más elementos para fortalecer la acusación antes de llevar el caso a juicio.

Por otro lado, la investigación genética continúa. Aunque ya se logró identificar los perfiles de ADN de cuatro de las víctimas (Jorge Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Miguel Ángel Quispe y Juan José Ponce), todavía se esperan los resultados de otras muestras. En este sentido, se mantiene abierta la línea de investigación sobre un posible vínculo genético con Juan Carlos González, un hombre desaparecido cuyo rastro se perdió el 11 de junio.

Para acelerar la identificación de las muestras genéticas, el procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, informó que un especialista del extranjero se sumará a las tareas de análisis. El forense se encargará de comparar los perfiles de ADN no identificados con las muestras de familiares de personas desaparecidas que colaboraron con las autoridades.

Lello Sánchez estimó que la investigación podría extenderse por un mes más antes de que la Fiscalía esté en condiciones de solicitar la elevación a juicio. Además, adelantó que se podrían realizar otras técnicas, como una reconstrucción virtual de los hechos, para ilustrar las evidencias y fortalecer la argumentación ante los jueces.