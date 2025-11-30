Falleció este domingo Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y exministro de Seguridad de la provincia. Según informaron medios locales, el exfuncionario provincial era "aquejado por una penosa enfermedad" que lo tenía alejado de sus funciones en el último tiempo.

La noticia fue además confirmada por la exministra y senadora nacional, Patricia Bullrich, quien publicó en sus redes sociales una despedida, donde lo recordó por su labor "clave para terminar con el imperio de Milagro Sala".

"Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial. Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad", escribió Bullrich en X.

Meyer había llegado al máximo tribunal en diciembre de 2020, cuando se desempeñó como vocal, y durante los últimos dos años ejerció la presidencia del cuerpo. Antes de llegar a la cúpula del Poder Judicial provincial, ejerció el cargo de ministro de Seguridad durante la gestión del gobernador Gerardo Morales.

Previo a ello, también ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy en los 2000.