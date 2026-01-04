Comenzaron a pelear en una calle de Jujuy y acabaron destrozando una estación de servicio

EVIDENCIA. La trifulca, que pasó de la ruta 34 a la playa de la estación de servicio, quedó filmada en videos que se viralizaron.

EVIDENCIA. La trifulca, que pasó de la ruta 34 a la playa de la estación de servicio, quedó filmada en videos que se viralizaron.

Una violenta confrontación entre dos grupos de personas derivó en serios destrozos dentro de una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional N° 34, en el barrio San Lorenzo de la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, y culminó con la detención de dos hombres que amenazaban al personal del lugar. El episodio es investigado por la Justicia de esa provincia.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió alrededor de la 1.40, cuando empleados del establecimiento advirtieron una pelea callejera que se desarrollaba en las inmediaciones. En medio del altercado, los involucrados comenzaron a desplazarse hacia el predio de la estación, generando temor entre los trabajadores.

De acuerdo con el relato del personal, dos de los protagonistas ingresaron de manera abrupta a un sector de depósitos, mientras que otros sujetos arrojaron piedras contra las instalaciones y profirieron insultos y amenazas.

La situación escaló cuando los hombres que se refugiaron dentro del lugar intimidaron directamente a los empleados y luego tomaron bidones de aceite lubricante, esparciendo el contenido en distintos sectores del comercio.

Ante la gravedad de la escena, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a la Policía. En cuestión de minutos, una comisión de efectivos arribó al lugar y logró reducir y detener a los dos individuos que amenazaban a los expendedores de combustible.

El resto de los participantes, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga en distintas direcciones.

Tras controlar la situación, los uniformados se entrevistaron con los trabajadores de la estación de servicio y constataron los daños ocasionados: una puerta de vidrio rota, una ventana destrozada y grandes manchas de aceite lubricante esparcidas en el predio.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, personal del Departamento de Criminalística llevó adelante las pericias correspondientes para documentar los daños y recolectar pruebas.

En paralelo, la empresa damnificada formalizó la denuncia y entregó a la Justicia las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Los dos hombres aprehendidos quedaron alojados en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional N° 4, mientras continúan las actuaciones complementarias para identificar al resto de los involucrados y determinar responsabilidades penales por los hechos registrados.

