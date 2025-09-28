Están para Netflix: Un control de tránsito derivó en pelea por un presunto triángulo amoroso

Están para Netflix: Un control de tránsito derivó en pelea por un presunto triángulo amorosoJujuy28/09/2025
Un confuso episodio alteró la tranquilidad de la madrugada del sábado en San Pedro de Jujuy, cuando un control de tránsito municipal terminó en un violento enfrentamiento marcado por celos y acusaciones.
Todo comenzó cuando un vehículo con dos ocupantes —una mujer al volante y un hombre como acompañante— se detuvo en la fila de control. Minutos después, otro auto frenó bruscamente detrás y de él descendió una mujer, quien comenzó a increpar a la conductora, asegurando que el hombre que viajaba con ella era su esposo.
La discusión subió rápidamente de tono y se tornó violenta: la acusadora tomó de los cabellos a la conductora, quien, en un intento desesperado por escapar, arrancó el vehículo con la otra mujer aún colgada de la puerta. Tras avanzar algunos metros, la agresora cayó al pavimento y sufrió golpes y heridas.
Personal del SAME 107 llegó al lugar para asistir a la mujer lesionada. En tanto, el hecho fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, quien ordenó el inicio de una investigación penal preparatoria para esclarecer las responsabilidades en lo ocurrido.