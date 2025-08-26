Brancatelli recordó la infidelidad a Cecilia Insinga con Luciana Elbusto: “Me da vergüenza”

El periodista habló en frío del escándalo que se produjo cuando salió a la luz su affaire extramatrimonial.

El periodista habló en frío del escándalo que se produjo cuando salió a la luz su affaire extramatrimonial.

La infidelidad de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga con Luciana Elbusto fue noticia excluyente de los medios durante semanas enteras en mayo, y a tres meses del final del escándalo, el polemista hizo un fuerte mea culpa.

“Trato de ser mejor persona, las cosas que hice mal no volver a hacerlas y sentirme bien y cuidarlos a ellos, que es lo más importante que tengo”, arrancó Branca.

Entonces enfatizó: “Quiero cambiar algunas cosas que no voy a volver a hacer. Lo mío me hizo reflexionar de que hay cosas que no se pueden repetir”.

Diego Brancatelli.

En ese punto recordó su cruce con Sebastián Perelló Aciar: “Uno de los últimos grandes errores que cometí es atacar a Pampito que le dije que era un pelotudo. Creo que fue el último móvil que hice así tan violento, y me parece que yo eso no lo volvería a hacer”.

Cecilia Insinga

LA VERGUENZA DE DIEGO BRANCATELLI

“Hoy lo miro y me da vergüenza. Llevo cuatro o cinco meses que vengo trabajándolo y pensándolo, el cambio tiene que ser general, y tiene que ser un antes y un después”, se sinceró.

Luciana Elbusto en el estreno de Mayumana (Foto: Movilpress).

En ese punto exclamó: “Fue un porrazo contra el piso. Ahora a ser mejor persona es en lo familiar”.

“Hay que respetar a todos los demás. Y espero que se note, y a los que en su momento hice estas cosas, les voy pidiendo como disculpas”, cerró Diego Brancatelli en modo zen. /Exitoina