Abandonaron 200 kilos de marihuana en Urundel

Durante un control preventivo, efectivos de Gendarmería Nacional recorría la localidad de Urundel y detectaron gran cantidad de droga.

Según se conoció, los efectivos controlaban un vehículo utilitario y en ese momento, les llamó la atención la actitud sospechosa de otro automóvil, un Renault Fluence, en el que se desplazaban dos hombres. Tras la verificación, ninguno de los rodados presentaba infracciones y continuaron su marcha.



Aproximadamente 20 minutos después, al continuar con los patrullajes en la zona, ya fuera del ejido urbano y en un sector de fincas, los gendarmes detectaron a un hombre oculto entre la maleza, a unos 5 kilómetros del primer control. En inmediaciones del lugar hallaron varios bultos que contenían marihuana, informó Norte Ya.

Además a unos 500 metros, fue encontrado el automóvil Renault Fluence controlado previamente sin ocupantes.

Tras el pesaje de la sustancia incautada, se confirmó un total de 199 kilos con 970 gramos de marihuana.