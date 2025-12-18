“La vida vale”: Estrellas Amarillas reclama sanciones acordes en casos de muertes viales

El referente de Estrellas Amarillas Salta, Raúl Córdoba, se refirió a la necesidad de avanzar en una reforma del Código Procesal Penal de la provincia, especialmente en los casos vinculados a siniestros viales con víctimas fatales.

En dialogo con Canal 2, Córdoba sostuvo que el actual marco legal no siempre brinda respuestas acordes a la gravedad de estos hechos y reclamó modificaciones que permitan procesos más eficaces y sanciones proporcionales al daño causado.

En ese sentido, remarcó la importancia de que las causas no queden diluidas en instancias procesales que, según señaló, generan impunidad y frustración en las familias.

El referente de Estrellas Amarillas explicó que el reclamo surge a partir del acompañamiento permanente a víctimas y familiares, quienes atraviesan largos procesos judiciales sin respuestas concretas. Señaló que muchas veces las causas avanzan lentamente o terminan con penas que no reflejan la magnitud de las consecuencias de los hechos viales.

Córdoba remarcó que el objetivo del planteo no es punitivo sino preventivo, y apuntó a generar mayor conciencia social y responsabilidad al volante. “Necesitamos un sistema que proteja a las víctimas y que envíe un mensaje claro de que la vida vale”, sostuvo.

Finalmente, llamó a los legisladores provinciales a abrir el debate y trabajar en una reforma que contemple la realidad de los siniestros viales en Salta, fortaleciendo el acceso a la Justicia y el acompañamiento a las familias afectadas.