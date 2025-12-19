El gobierno comenzó a subastar propiedades que pertenecían al PROCREAR

Nación publicó en el Boletín Oficial, la subasta de tres terrenos correspondientes al programa PROCREAR. Se trata de propiedades ubicadas en Estación Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Paraná en la provincia de Entre Ríos; y Parque Federal en la capital de la provincia de Santa Fe.

Las subastas son públicas y se realizarán a través del portal COMPR.AR. Los terrenos están valuados en USD 2.977.941 el de Buenos Aries, US$ 3.649.310,34 el de Santa Fe y U$S 966.187,72 el de Paraná.

Como parte de la disolución del ex fondo PROCREAR, este procedimiento permitirá ordenar los activos del Estado y que el sector privado continúe los desarrollos que el programa ya no llevará adelante.

De este modo, aseguraron, se resguardan los recursos invertidos, se impulsa la finalización de proyectos y se garantiza un proceso transparente y accesible para todos.