Gran interés y concurrencia a la disertación de ufología "la ciudad interdimensional descubierta en Salta"

Durante la tarde de ayer se llevó a cabo en la Usina Cultural una conferencia llamada "la ciudad interdimensional descubierta en Salta" con los expositores Alfa Bidondo y Tony Galvagno con quienes pudo dialogar InformateSalta.

En los últimos años en Salta ha crecido de forma exponencial la comunidad aficionada a la ufología, y es que "desde que comenzó Cachi a hablar de OVNIS, creo que estamos al borde de correr el velo y conocer la verdad que sucede", explicó Galvagno.

Por su parte, Bidondo explicó que "esta sonando muy fuerte en el mundo Salta y el movimiento, es que lo que sucede desde hace varios años es clara la actividad que hay".

"Aparentemente Donald Trump esta por anunciar la vida extraterrestre, se ven naves que se pueden fotografiar como nunca antes. Estamos en las vísperas de algo muy importante", anticipó el experto en OVNIS.

Salta cobra una importancia sin igual y es que, "lo que se puede ver y lo que se ha averiguado es que desde el Nevado de Cachi salen naves, desde la Ruta 40 hacemos fotografías. En el Nevado de Cachi habría un portal geoestacionario. Salta es famosa por lo que esta sucediendo".

Ambos expertos pueden ser encontrados en redes sociales en dónde difunden información al respecto.