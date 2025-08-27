Orán: Intentó ingresar droga oculta en una pasta dental a una comisaría

En la ciudad de Orán, una mujer fue demorada luego de intentar ingresar marihuana escondida en una pasta dental, entre los alimentos que llevaba para un detenido en la Comisaría 1.

El hecho ocurrió anoche, cuando el personal que realizaba la inspección rutinaria detectó envoltorios con sustancia vegetal disecada.

La droga fue secuestrada y se dio intervención al área de Drogas Peligrosas. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Penal 1.