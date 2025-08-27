“Un brutal homicidio será el primero en ser juzgado por jurado en Orán

Se trata de un hecho ocurrido a fines de septiembre de 2024, cuando se halló el cuerpo de un hombre a la vera de la ruta provincial 5 con 27 puñaladas y otras lesiones.

Por la muerte de este hombre está detendo un hombre de 37 años imputado como autor del delito de homicidio calificado por alevosía.

El violento hecho se dió en Orán el 25 de septiembre, cuando fue hallado sin vida. La identificación del acusado estuvo a cargo de Unidad de Investigación GAP Orán y la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Norte, quienes a través de cámaras de seguridad, informes de telefonía celular y de cotejo genético, lograron establecer su participación en el hecho.

La fiscal Filtrín Cuezzo señaló que según lo previsto, la presente causa será la primera en el distrito judicial Orán que se realice bajo la modalidad de juicio por jurados.