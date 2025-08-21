Los policías fallecidos eran colegas en la división de drogas peligrosas de Orán

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte de un hombre y una mujer, ambos miembros de la Policía de la Provincia, ocurridas durante la noche de este miércoles en calle Bustamante al 1200 de esa ciudad.

En circunstancias que son objeto de investigación, dos efectivos policiales, quienes revistaban en la Divisíon de Drogas Peligrosas de esa ciudad, perdieron la vida por heridas de arma de fuego.

La mujer falleció en el lugar y el hombre herido, fue trasladado en código rojo al hospital local, donde falleció.

La fiscal Filtrín Cuezzo confirmó que se realizó el levantamiento de evidencias en el lugar y el posterior secuestro de armas de fuego. Aseguró que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

La autopsia de ambos cuerpos se realizará en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán durante la mañana de este jueves.