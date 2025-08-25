Convoyes, rutas desviadas y la traición de un miembro interno: Así cayó la ex Miss Orán

La caída de la banda narco integrada por Martina Oliva, ex Miss Orán, y su novio Gustavo Joaquín Tolaba se produjo gracias al aporte de un informante que, tres meses antes de los operativos, reveló datos claves sobre el funcionamiento de la organización.

Según trascendió, se trataría de un eslabón interno disconforme con el reparto de las ganancias.

El 5 de febrero pasado, Oliva fue detenida junto a su pareja y otros integrantes de la banda en un procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que derivó en el secuestro de 15 kilos de marihuana.

Hoy, a seis meses de aquel operativo, la joven que brillaba en certámenes de belleza y en redes sociales se prepara para enfrentar un juicio que podría costarle hasta 8 años de prisión por transporte de estupefacientes calificado.

Cómo cayeron



La investigación se activó en noviembre de 2024, cuando el informante se presentó con un efectivo de la PSA y aportó información precisa: el nombre de Tolaba, los vehículos en que se movía y los viajes de Orán a Salta para trasladar droga. Con esos datos, los investigadores lograron identificar al resto de los integrantes: Oliva, Ángela Cuenca, Juan Alberto Romero y José Burgos.

El golpe central fue el operativo en el ex peaje Aunor, donde una Toyota Hilux con Tolaba, Oliva y Cuenca fue interceptada.

Otro vehículo que viajaba como apoyo intentó fugar a gran velocidad hacia Jujuy, alcanzando los 180 km/h y arrojando paquetes de droga en plena huida, hasta quedar varado en la finca San Juan de Dios. Allí fue detenido Romero. Posteriormente, en el barrio 17 de Octubre, cayó Burgos con 250 gramos de marihuana y un bolso con 6 millones de pesos.

Una logística aceitada

La banda había realizado al menos 30 viajes previos, trasladando cargas de hasta 20 kilos. Para esquivar controles, desviaban por rutas secundarias en Jujuy, demorando seis horas más de lo habitual. En Salta capital, los vehículos solían reunirse en la zona del parque San Martín, desde donde se dirigían a la casa de Burgos, señalado como principal comprador.

El proceso judicial avanza con pruebas contundentes: escuchas, registros de cámaras de seguridad del 911 y evidencias obtenidas de redes sociales que exhibían los lujos y viajes de Oliva y sus cómplices.