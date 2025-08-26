Orán: La Iglesia solicita colaboración para recuperar a jóvenes en riesgo por adicciones

Las adicciones son un flagelo que llega a todos los nivels sociales e incluso a edades muy tempranas entre nuestros jóvenes. Orán es uno de los tantos lugares en donde la sociedad enfrenta día a día esta problemática para la que cada vez, desde el Estado, hay menos intervención.

Atentos a esta problemática es que el Obispo Auxiliar de la Diócesis de Orán, Claudio Castricone, hoy intenta recuperar y poner en funcionamiento lo que en algún momento era sostenido por el padre Diego.

“Estamos restaurando ambos edificios creados por el Padre Diego para seguir con el trabajo de recuperación de los jóvenes adictos. Nuestra idea es que el proceso de recuperación se haga totalmente aquí en Orán, hoy en nuestra ciudad estamos pudiendo cumplir con los dos primeros umbrales y los otros dos restantes se cumplen en Buenos Aires”, empezó diciendo el Monseñor.

En el lugar solo se reciben varones. “Por el momento solo estamos atendiendo a varones y una vez que tengamos todo este proyecto consolidado poder sumar también a las mujeres que desgraciadamente también cayeron en este flagelo del consumo”, indicó Castricone.

Buscando sustento diario para alimentarse y seguir adelante, es que decidieron pedir ayuda a la comunidad “Hace unos días pudimos restaurar el horno de la panadería que tiene el predio y estamos dándole por ahora solo un uso interno y ojalá en breve podamos trabajar con el mismo y poner a la venta al público los productos que allí podamos elaborar. Pedimos en estos momentos la colaboración de los vecinos y para eso hemos habilitado el siguiente alias HOGAR.PADRE.DIEGO donde el que pueda deje su aporte”, concluyó Monseñor.









