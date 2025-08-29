Detenido por amenazar a una mujer y agredir a policías

Un joven de 24 años quedó detenido en la ciudad de Salta luego de protagonizar un violento episodio en el que amenazó a una mujer y luego agredió a policías que acudieron al lugar.

El hecho ocurrió el pasado 25 de agosto durante la mañana, cuando el sujeto, portando un palo y aparentemente bajo los efectos de sustancias, intimidó a la víctima y a empleados de una empresa de limpieza urbana. La situación fue denunciada al 911.

Al llegar, los efectivos intentaron dialogar con el joven, pero este reaccionó con golpes de puño, causando lesiones a los uniformados antes de ser reducido y trasladado a la dependencia policial.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó al acusado por amenazas con arma y atentado a la autoridad, y ordenó su prisión preventiva debido a la agresividad demostrada.