Mañana habrá cortes y desvíos en el centro por el Milagro de los jóvenes

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó que mañana, sábado 30 de agosto, se aplicarán dispositivos especiales de circulación por las celebraciones del Milagro de la Infancia y de la Catequesis y del Milagro Juvenil.

Las autoridades estiman una gran concurrencia, por lo que habrá cortes, filtros y retenciones en inmediaciones de la Catedral Basílica.

El Milagro de la Infancia y Catequesis iniciará a las 10.30 hs, pero el operativo de tránsito se pondrá en marcha desde las 9. En tanto, el Milagro Juvenil comenzará a las 14 hs, con la concentración de delegaciones juveniles y concluirá con la Santa Misa en el atrio de la Catedral.

Desde el área de Tránsito remarcaron que si bien no habrá cortes en el recorrido desde Mitre al 700 hasta avenida Belgrano, sí se realizarán retenciones al paso que no superarán los cinco minutos.

Finalmente, se pidió a los vecinos circular por vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado para evitar inconvenientes.