SAETA ofrecerá colectivo gratis a los corredores de la Maratón de Hirpace

Sociedad29/08/2025
hirpace1
Imagen realizada con IA

Este domingo 31 de agosto, los participantes de la Maratón de Hirpace podrán viajar sin cargo en todas las unidades de SAETA dentro del área Metropolitana, entre las 8 y las 13 horas.

Para acceder al beneficio, deberán subir al colectivo mostrando la pechera o remera de corredor competitivo entregada por la organización.

Como cada año, SAETA se suma a esta iniciativa solidaria organizada por la Fundación Hirpace, que tiene como objetivo principal recaudar fondos para asistir y cuidar a niños y jóvenes, promoviendo además la solidaridad y la inclusión.

El boleto gratuito estará disponible en todas las líneas metropolitanas, facilitando que los corredores lleguen a tiempo al punto de largada y puedan trasladarse con comodidad durante la jornada.

La Maratón de Hirpace no solo busca fomentar la actividad física y el deporte, sino también impulsar una causa solidaria, donde cada paso contribuye al bienestar de los chicos y jóvenes que más lo necesitan.

