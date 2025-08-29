SAETA ofrecerá colectivo gratis a los corredores de la Maratón de Hirpace

SAETA ofrecerá colectivo gratis a los corredores de la Maratón de HirpaceSociedad29/08/2025
Este domingo 31 de agosto, los participantes de la Maratón de Hirpace podrán viajar sin cargo en todas las unidades de SAETA dentro del área Metropolitana, entre las 8 y las 13 horas.
Para acceder al beneficio, deberán subir al colectivo mostrando la pechera o remera de corredor competitivo entregada por la organización.
Como cada año, SAETA se suma a esta iniciativa solidaria organizada por la Fundación Hirpace, que tiene como objetivo principal recaudar fondos para asistir y cuidar a niños y jóvenes, promoviendo además la solidaridad y la inclusión.
El boleto gratuito estará disponible en todas las líneas metropolitanas, facilitando que los corredores lleguen a tiempo al punto de largada y puedan trasladarse con comodidad durante la jornada.
La Maratón de Hirpace no solo busca fomentar la actividad física y el deporte, sino también impulsar una causa solidaria, donde cada paso contribuye al bienestar de los chicos y jóvenes que más lo necesitan.