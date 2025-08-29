Entró al hogar de ancianos y se robó una silla

Un hecho insólito sucedió en la localidad de Metán.

Anoche un hombre ingresó a un hogar de ancianos y se robó una silla que estaba en el acceso al hogar. Los hechos se dieron cuando el cuidador entró al edificio y segundos después el ladrón ingresa para llevarse la silla estilo reposera.

El encargado vio al hombre correr, pero no pudieron detenerlo. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del Hogar.