En dos semanas se conocería quién es el próximo Defensor del Pueblo

El proceso de selección que comenzó a fines de julio, con la convocatoria publicada en el Boletín Oficial y en un diario de circulación masiva. La semana pasada se conoció que son 23 los candidatos a ocupar el lugar.

Entrevistado por Nuevo Diario, el concejal Martín Corral, afirmó que se están estudiando todos los perfiles de los candidatos. Hasta ahora solamente hay un candidato impugnado, Martín del Frari.



“Lo más probable es que en la próxima reunión se corra traslado de estas impugnaciones para que el impugnado pueda ejercer su derecho de defensa”, afirmó el edil.

En relación a cuándo se conocerá el próximo Defensor, Corral adelantó que en dos semanas estará el nombre de la terna y ahí se podrá elegir a quien ocupará el cargo por los próximos cuatro años.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene un mandato de cuatro años y, desde hace dos años, incorpora también la función de defensor de inquilinos, en un contexto donde la defensa de los derechos habitacionales se volvió clave.